Acer Swift 3 Ülkemizde Satışa Sunuldu

Acer, Intel işlemcili Swift dizüstü bilgisayar serisini AMD işlemcili yeni modeller ile güncelledi ve Acer Swift 3 modelini ülkemizde satışa sundu. Full HD çözünürlüklü 14 ve 15 inçlik iki IPS ekran seçeneği ile gelen bilgisayar, 1.5 kg ağırlığa sahip. Kullanım süresi olarak da 12 saate varan bir kullanım vadediliyor.

Acer Swift 3 Özellikleri ve Fiyatı

14 inçlik modelde AMD'nin Ryzen 3 ve Ryzen 5 işlemcileri yer alıyor. Ayrıca 8 GB’a kadar RAM seçeneği, RX 540x 2GB ekran kartı ve 256 GB’a kadar da SSD seçeneklerini sunuluyor.

15 inçlik modelde ise 4 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar SSD seçenekleri mevcut.

Acer Swift 3 modelinin fiyat etiketleri ise 3.199 TL, 3.999 TL ve 4.299 TL olarak belirlenmiş.