Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.958 yazıda 7.570 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Acer, Performansıyla Dikkat Çeken Yeni Oyun Monitörünü Tanıttı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:56 - Tarih: 28 Nisan 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Acer, Performansıyla Dikkat Çeken Yeni Oyun Monitörünü Tanıttı (Video)Acer, oyunseverler için geliştirdiği ve performansıyla dikkat çeken yeni oyun monitörü Predator X27′yi duyurdu. Bünyesinde barındırdığı Quantum Dot teknolojisi sayesinde daha canlı görseller sunan monitör, hareket izini azaltan Ultra Low Motion Blur (ULMB) teknolojisine de sahip. 4K çözünürlük, 144 Hz’lik yenileme hızı, 4 ms tepkime ve 1.000 nit parlaklık süresi sunan monitör, yatay ve dikey olarak 178 dereceye kadar geniş görüş açısı sunuyor. Fiyatı henüz netlik kazanmamış olan Acer Predator X27‘nin fiyatı konusunda biraz yüksek bir fiyattan satışa sunulacağını söylesek, yanlış olmaz sanırım.

Acer, Performansıyla Dikkat Çeken Yeni Oyun Monitörünü Tanıttı (Video)

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri