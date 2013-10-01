Acer, oyunseverler için geliştirdiği ve performansıyla dikkat çeken yeni oyun monitörü Predator X27′yi duyurdu. Bünyesinde barındırdığı Quantum Dot teknolojisi sayesinde daha canlı görseller sunan monitör, hareket izini azaltan Ultra Low Motion Blur (ULMB) teknolojisine de sahip. 4K çözünürlük, 144 Hz’lik yenileme hızı, 4 ms tepkime ve 1.000 nit parlaklık süresi sunan monitör, yatay ve dikey olarak 178 dereceye kadar geniş görüş açısı sunuyor. Fiyatı henüz netlik kazanmamış olan Acer Predator X27‘nin fiyatı konusunda biraz yüksek bir fiyattan satışa sunulacağını söylesek, yanlış olmaz sanırım.