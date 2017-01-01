Acer, oyunseverler için geliştirdiği yeni oyuncu monitörünü tanıttı ve satışa sundu. XR342CQK model numaralı oyuncu monitörü, 37,5 inçlik ekranında 2.100R kavis oranı, 21:9 geniş ekran en boy oranı ve 3.440 x 1.600 piksel çözünürlük sunuyor. AMD’nin FreeSync teknolojisi ile hızlı ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunan monitör, HDMI 2.0, DisplayPort 2.1, dört adet USB 3.0 ve bir adet USB Type-C bağlantılarını destekliyor. Ayrıca monitörde DTS ses teknolojisiyle uyumlu iki adet 7 wattlık hoparlör yer alıyor.

Picture-in-Picture özelliği ile ekranı bölmenize de imkan sağlayan Acer XR342CQK, Amerika’da yaklaşık 1.300 dolardan satışa sunulmuş durumda.