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Acer, 37,5 inçlik Yeni Oyun Monitörünü Duyurdu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:56 - Tarih: 03 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Acer, 37,5 inçlik Yeni Oyun Monitörünü DuyurduAcer, oyunseverler için geliştirdiği yeni oyuncu monitörünü tanıttı ve satışa sundu. XR342CQK model numaralı oyuncu monitörü, 37,5 inçlik ekranında 2.100R kavis oranı, 21:9 geniş ekran en boy oranı ve 3.440 x 1.600 piksel çözünürlük sunuyor. AMD’nin FreeSync teknolojisi ile hızlı ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunan monitör, HDMI 2.0, DisplayPort 2.1, dört adet USB 3.0 ve bir adet USB Type-C bağlantılarını destekliyor. Ayrıca monitörde DTS ses teknolojisiyle uyumlu iki adet 7 wattlık hoparlör yer alıyor.

Acer, 37,5 inçlik Yeni Oyun Monitörünü Duyurdu

Picture-in-Picture özelliği ile ekranı bölmenize de imkan sağlayan Acer XR342CQK, Amerika’da yaklaşık 1.300 dolardan satışa sunulmuş durumda.

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