Bandai Namco ve Project ACES ekibi tarafından geliştirilen, havacılık tutkunlarının ve uçak oyunlarını sevenlerin aklına ilk gelen yapımlardan biri olan Ace Combat serisinin yeni oyunu Ace Combat 7 için yeni oynanış videosu paylaşıldı. Videoya baktığımızda gerçekçi gökyüzü dahil grafiklerin oldukça başarılı olduğunu görebiliyoruz. PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2018 yılı içerisinde çıkış yapacak olan Ace Combat 7′nin yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…