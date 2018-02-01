80 Megapiksel Kamerasıyla Dikkat Çeken Akıllı Telefon (Video)

Akıllı telefonlarda görmeye alışkın olmadığımız ve bir telefonda olabilecek en yüksek fotoğraf çözünürlüğü elde edebilecek kamerası ile dikkat çeken Noa N7, tasarımsal olarak Samsung Galaxy ailesini hatırlatıyor. 5.7 inç boyutundaki 1440×720 piksel çözünürlüklü ve 18:9 oranlı ekrana sahip olan akıllı telefon, 8 çekirdekli MeditaTek MT6750 işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. Ayrıca Android 8.0 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan Noa N7, 64 GB dahili depolama ve 3.300 mAh batarya ile geliyor.

Telefonun dikkat çeken özelliği ise kamerası. Öyle ki, arka tarafında 16 MP’lik çift kameraya sahip olan akıllı telefon, Sony IMX 298 sensörü ve yüksek çözünürlük modu sayesinde 80 MP’lik fotoğraf çekimi imkanı sunuyor. Net bir görüntü için de hareketsiz bir ortam olması gerektiği belirtiliyor. Telefonun ön tarafında da 16 MP’lik ön kamera yer alıyor.

Akıllı telefonun yurt dışı fiyatı ise yaklaşık 250 euro. Akıllı telefonun kamera performansı için paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.