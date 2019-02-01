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48 MP Kameraya Sahip Xiaomi Mi Max 4′ün Fiyatı Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:56 - Tarih: 08 Şubat 2019 - Yorum: 0
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Xiaomi Mi Max 4Ülkemizde de akıllı telefonları tercih edilen Xiaomi‘nin Mi Max 4 modelinin satış fiyatı ortaya çıktı. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan akıllı telefon, Snapdragon 660 işlemcisinden ve 4-6-8 GB RAM bellek alternatiflerinden güç alması bekleniyor. Telefonun dikkat çeken özelliği ise 48 MP ana kameraya 20 MP’lik ikinci kameranın eşlik edeceği. 7,2 inçlik Full HD+ çözünürlüklü ekrana sahip olan Xiaomi Mi Max 4, internette yapılan habere göre yurt dışı başlangıç fiyatı 249 dolar olacak ve 2019′un ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak.

Xiaomi Mi Max 4'ün Fiyatı Ne Kadar?

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