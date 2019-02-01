48 MP Kameraya Sahip Xiaomi Mi Max 4′ün Fiyatı Açıklandı

Ülkemizde de akıllı telefonları tercih edilen Xiaomi‘nin Mi Max 4 modelinin satış fiyatı ortaya çıktı. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan akıllı telefon, Snapdragon 660 işlemcisinden ve 4-6-8 GB RAM bellek alternatiflerinden güç alması bekleniyor. Telefonun dikkat çeken özelliği ise 48 MP ana kameraya 20 MP’lik ikinci kameranın eşlik edeceği. 7,2 inçlik Full HD+ çözünürlüklü ekrana sahip olan Xiaomi Mi Max 4, internette yapılan habere göre yurt dışı başlangıç fiyatı 249 dolar olacak ve 2019′un ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak.