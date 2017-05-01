SSD‘ler; hız, boyut ve düşük fiziksel hata oranları ile HDD‘lere göre daha çok tercih edilseler de, depolama kapasiteleri dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Western Digital tarafından geliştirilen MAMR depolama teknolojisi ile 2025 yılına kadar 40 TB kapasiteye sahip HDD’ler görülebilecek. HDD’ler ile bu kadar yüksek depolama alanlarının geliştirilmesi, hem son kullanıcılar hem de veri merkezleri için oldukça avantajlı olacak. Şirketten yapılan açıklamayla da 40 TB kapasitenin daha başlangıç olduğu ve bundan sonra da çok daha ötesine geçmek istedikleri belirtildi. İlerleyen zamanlarda MAMR teknolojisi hakkındaki gelişmeleri heyecanla bekliyor olacağız.