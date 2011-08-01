39 TL'lik Superhot Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz

Epic Games Store tarafından yapılan kampanya ile ücretsiz oyun dağıtımı devam ediyor. Bugünün ücretsiz oyunu Superhot. 39 TL değerinde olan oyun, bugün saat 19:00'a kadar ücretsiz. Zamanın yalnızca siz hareket ederken hareket ettiği birinci şahıs nişancı oyunu olan Superhot, PS4, Nintendo Switch, Oculus Quest, Xbox One, Windows, Linux ve macOS gibi geniş platform desteğine sahip.

Epic Games Ücretsiz Oyun: Superhot

Oyuna ücretsiz olarak sahip olmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın, ardından "AL" butonuna tıklayın ve Epic Games hesabınız ile giriş yapıp adımları takip edin.

Epic Games Ücretsiz Oyun: Superhot