Biyoloji derslerinde anlatılan hücre bölünmesi olayını sadece teoride kalmadan görmek ister miydiniz? Çoğumuz isterdik. YouTube’da yayınlanan bir video ile bunu deneyimleyebiliyoruz. Bahsi geçen video ile özel bir kayıt sistemi kurularak standart bir kurbağa yumurtasının mikroskop altındaki görüntüsü kayıt altına alındı. Yaklaşık 33 saat süren gerçek hücre bölünmesi, hızlandırma yapılarak 23 saniyeye sığdırıldı. Bu sayede bizlerin de artık hücre bölünmesine yakından bakmamız mümkün olmuş oldu. Milyonlarca bölünme yaşanan video hakkında örümcekleri çağrıştırdığı için yüksek örümcek fobisi olan kişilerin bakmaması gerektiği de ifade ediliyor. Yayınlanan heyecan verici videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.