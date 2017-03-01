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25 Adet iPhone X ile Evlilik Teklifi Yapıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:53 - Tarih: 11 Kasım 2017 - Yorum: 0
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25 Adet iPhone X ile Evlilik Teklifi YapıldıYurt dışında satışa sunulmasının ardından ülkemizde de yaklaşık 2 hafta sonra satışa çıkacak olan iPhone X, yeni bir haberle karşımızda. Chen Ming isimli Çinli bir adam, 25 yaşındaki kız arkadaşının arkadaşlarından da yardım alarak, onu teklifin yapılacağı yere getirdi ve kalp şeklinde dizdiği 25 adet iPhone X‘le evlilik teklifinde bulundu. Olumlu cevap ile mutlu olan adamın evlilik teklifini bu şekilde yapması da sosyal medyada konuşuldu. Bu durum hakkında siz ne diyorsunuz?

25 Adet iPhone X ile Evlilik Teklifi Yapıldı

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