2019'da Türkiye'de En Çok Aratılan Google Aramaları

Popüler arama motoru olan Google, her yıl yaptığı gibi 2019'un sonuna gelirken yılın en çok aratılanlarını yayınladı. Listeye baktığımızda ülkemizin arama trendlerinin ne doğrultuda olduğunu görebiliyoruz. Ülkemizde en çok ses getiren olaylar, Genel kategorisinde "İstanbul Seçim Sonuçları 2019" ve İsimler kategorisinde de "Emine Bulut" olarak karşımıza çıkıyor. Sözü fazla uzatmadan, ülkemizdeki en çok arananlar listesini verelim.

Türkiye’de En Çok Aratılan Google Aramaları

Genel

İstanbul Seçim Sonuçları 2019

Geleceğe Nefes

YSK

Deprem

Sigara Fiyatları

Dolar Kuru

Askerlik Son Dakika

EYT

İstiklal Marşı 10 Kıta

Notre Dame Katedrali

İsimler

Emine Bulut

Ekrem İmamoğlu

Neslican Tay

Palu Ailesi

Tarık Ünlüoğlu

Kerimcan Durmaz

Dilber Ay

Ayşen Gruda

Devran Çağlar

Demet Akbağ

Diziler

Mucize Doktor

Zalim İstanbul

Her Yerde Sen

Game of Thrones

Kuzey Yıldızı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Afili Aşk

Kuzgun

Bir Zamanlar Çukurova

Yasak Elma

Yemek Tarifleri

Revani

Kestane

Limonata

Sütlaç

Kapuska

Barbunya

Piyaz

Cheescake

Paçanga Böreği

Alıç Sirkesi

Şarkılar