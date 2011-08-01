2019'da Türkiye'de En Çok Aratılan Google Aramaları

Popüler arama motoru olan Google, her yıl yaptığı gibi 2019'un sonuna gelirken yılın en çok aratılanlarını yayınladı. Listeye baktığımızda ülkemizin arama trendlerinin ne doğrultuda olduğunu görebiliyoruz. Ülkemizde en çok ses getiren olaylar, Genel kategorisinde "İstanbul Seçim Sonuçları 2019" ve İsimler kategorisinde de "Emine Bulut" olarak karşımıza çıkıyor. Sözü fazla uzatmadan, ülkemizdeki en çok arananlar listesini verelim.
Türkiye’de En Çok Aratılan Google Aramaları
Genel
- İstanbul Seçim Sonuçları 2019
- Geleceğe Nefes
- YSK
- Deprem
- Sigara Fiyatları
- Dolar Kuru
- Askerlik Son Dakika
- EYT
- İstiklal Marşı 10 Kıta
- Notre Dame Katedrali
İsimler
- Emine Bulut
- Ekrem İmamoğlu
- Neslican Tay
- Palu Ailesi
- Tarık Ünlüoğlu
- Kerimcan Durmaz
- Dilber Ay
- Ayşen Gruda
- Devran Çağlar
- Demet Akbağ
Diziler
- Mucize Doktor
- Zalim İstanbul
- Her Yerde Sen
- Game of Thrones
- Kuzey Yıldızı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Afili Aşk
- Kuzgun
- Bir Zamanlar Çukurova
- Yasak Elma
Yemek Tarifleri
- Revani
- Kestane
- Limonata
- Sütlaç
- Kapuska
- Barbunya
- Piyaz
- Cheescake
- Paçanga Böreği
- Alıç Sirkesi
Şarkılar
- Derdim Olsun – Reynmen
- Susamam – Şanışer
- Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut
- Ela – Reynmen
- Mekanın Sahibi – Norm Ender
- Aya – Murda & Ezhel
- Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya
- Ruhumda Sızı – Ender Balkır
- Bir İhtimal Biliyorum – Gülşen
- Sana Doğru – Bora Duran
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