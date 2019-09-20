2019 Renault Clio, Euro NCAP Çarpışma Testinde (Video)

Otomobil çarpışma testleri ile araçların güvenliği hakkında kullanıcı bilgileri sağlayan Euro NCAP, bu sefer 2019 Renault Clio modelini konuk ediyor. Tüm dünyaya en çok satılan Fransız otomobili konumunda olan marka, çarpışma testlerinde ve otomatik kaza simülasyonlarında yüksek puanlar elde ederek 5 yıldız almaya hak kazandı.

2019 Renault Clio, Euro NCAP Çarpışma Testinde

2019 Renault Clio, dört farklı kriter üzerinden testlere girdi ve başarılı sonuçlar elde etti. Bu sonuçlara göre yetişkin yolcu güvenliği kategorisinde %96, çocuk güvenliğinde %89, yaya güvenliğinde %72 ve yardımcı güvenlik sistemlerindeyse %75 şeklinde başarılı oranlar elde etti.

Alınan ortalama ile beş yıldızı kazanan otomobil, güven veren otomobiller listesindeki yerini korumaya devam ediyor.

2019 Renault Clio Euro NCAP Çarpışma Testi Videosu