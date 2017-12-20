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2018′e Girmemize Günler Kaldı (Mutlu Seneler)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:50 - Tarih: 28 Aralık 2017 - Yorum: 0
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2018'e Girmemize Günler Kaldı (Mutlu Seneler)Bu yazıyı yoğunluktan önceden yazıyorum. Kısa süre sonra yeni bir yıla giriyor olacağız ve ben bu yıldan pek bir ümitliyim. Dolayısı ile yeni yılın herkes için sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Umuyorum ki Teknobeyin.com olarak yeni yılda da aksiyon almaya devam edeceğiz ve bu yönde bizlere güvenen tüm dostlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Ayrıca yeni yılda sizlere de hedefleriniz konusunda yürekten başarı dilemek istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

2018'e Girmemize Günler Kaldı (Mutlu Seneler)

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