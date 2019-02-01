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2018 Steam Ödülleri Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:28 - Tarih: 10 Şubat 2019 - Yorum: 0
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2018 Steam Ödülleri, geçtiğimiz aylarda yapılan oylamanın sonunda nihayet sonuca kavuştu ve kazananlar belli oldu. 35 adet oyunun yarıştığı oylama sisteminde oyuncular, 8 farklı kategoride oylarını kullandı. Sene içerisinde büyük ses getiren PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) oyunu, “Yılın Oyunu” kategorisinde yarışarak birinciliği evine götürdü. “En İyi Geliştirici” olarak da CD Projekt Red, ödülünü kazandı. İsterseniz aşağıdaki listeden kategorileri, adayları ve kazananları inceleyebilirsiniz.

2018 Steam Ödülleri Kazananları


Yılın Oyunu

  • PlayerUnknown’s BattleGrounds
  • Monster Hunter : World
  • Kingdom Come : Deliverance
  • Hitman 2
  • Assassin’s Creed : Odyssey

Yılın VR Oyunu

  • The Elder Scrools V : Skyrim VR
  • VRChat
  • Beat Saber
  • Fallout 4 VR
  • SuperHot VR

Aşk İle Devam Ettirilen

  • Grand Theft Auto V
  • No Man’s Sky
  • Path Of Exile
  • Dota II
  • Stardew Valley

En İyi Geliştirici

  • CD Projekt Red
  • Ubisoft
  • Bathesda
  • Rockstar Games
  • Digital Extremes Ltd.
  • Square Enix
  • Capcom
  • Paradox Interactive – Official
  • Bandai Namco Entertainment
  • Klei

En İyi Ortam

  • The Witcher 3 : Wild Hunt
  • Subnautica
  • Shadow of the Tomb Raider
  • FARCRY 5
  • Dark Souls III

Arkadaşlar ile Daha Zevkli

  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  • PAYDAY
  • Dead by Daylight
  • Counter Strike : Global Offensive
  • Overcooked! 2

En İyi Alternatif Tarih

  • Assassin’s Creed : Odyssey
  • Wolfenstein II : The New Colossus
  • Hearts Of Iron IV
  • Sid Meier’s Civilization VI
  • Fallout 4
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