2018 Steam Ödülleri Açıklandı

2018 Steam Ödülleri, geçtiğimiz aylarda yapılan oylamanın sonunda nihayet sonuca kavuştu ve kazananlar belli oldu. 35 adet oyunun yarıştığı oylama sisteminde oyuncular, 8 farklı kategoride oylarını kullandı. Sene içerisinde büyük ses getiren PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) oyunu, “Yılın Oyunu” kategorisinde yarışarak birinciliği evine götürdü. “En İyi Geliştirici” olarak da CD Projekt Red, ödülünü kazandı. İsterseniz aşağıdaki listeden kategorileri, adayları ve kazananları inceleyebilirsiniz.

2018 Steam Ödülleri Kazananları





Yılın Oyunu

PlayerUnknown’s BattleGrounds

Monster Hunter : World

Kingdom Come : Deliverance

Hitman 2

Assassin’s Creed : Odyssey

Yılın VR Oyunu

The Elder Scrools V : Skyrim VR

VRChat

Beat Saber

Fallout 4 VR

SuperHot VR

Aşk İle Devam Ettirilen

Grand Theft Auto V

No Man’s Sky

Path Of Exile

Dota II

Stardew Valley

En İyi Geliştirici

CD Projekt Red

Ubisoft

Bathesda

Rockstar Games

Digital Extremes Ltd.

Square Enix

Capcom

Paradox Interactive – Official

Bandai Namco Entertainment

Klei

En İyi Ortam

The Witcher 3 : Wild Hunt

Subnautica

Shadow of the Tomb Raider

FARCRY 5

Dark Souls III

Arkadaşlar ile Daha Zevkli

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

PAYDAY

Dead by Daylight

Counter Strike : Global Offensive

Overcooked! 2

En İyi Alternatif Tarih