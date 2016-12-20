2016‘nın sonuna çok az bir zaman kala artık sıra 2017′den beklentilerimizi düşünmeye geldi. Sinemaseverler açısından 2017 senesi oldukça iyi geçecek. 2017′de çıkacak filmlerin listesini aşağıdan incelediğinizde sizler de yeni yılı iple çekeceksiniz. John Wick, Thor, Örümcek Adam ve Xander Cage gibi sevilen karakterler yeni filmleri ile geri dönerken, Ghost in the Shell, The Dark Tower ve Dunkirk gibi yeni filmler de heyecanla ve büyük ilgi ile bekleniyor. 2017′de çıkacak yabancı filmler listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
2017′de Çıkacak Yabancı Filmler
- Star Wars VIII
- Guardians of the Galaxy Vol. 2
- Logan
- John Wick: Chapter 2
- Justice League: Part 1
- Spider-Man: Homecoming
- Ghost in the Shell
- The Fate of the Furious (Hızlı ve Öfkeli 8)
- Wonder Woman
- xXx: Return of Xander Cage
- War for the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi 3: Savaş)
- The Dark Tower
- Resident Evil: The Final Chapter
- The Lego Batman Movie
- Kong: Skull Island
- Valerian and the City of a Thousand Planets
- T2 Trainspotting
- Beauty and the Beast
- Kingsman: The Golden Circle
- Thor: Ragnarok
- King Arthur: Legend of the Sword
- Blade Runner 2049
- Alien: Covenant
- Dunkirk
- Baywatch
- Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz
- Despicable Me 3 (Çılgın Hırsız 3)
- Transformers 5
- World War Z 2
- Mumya
- Annabelle 2
- Geostorm
- Boss Baby
Yorum bulunmamaktadır.