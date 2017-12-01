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2017′nin En Çok İndirilen Yabancı Dizileri Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:32 - Tarih: 31 Aralık 2017 - Yorum: 0
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2017'nin En Çok İndirilen Yabancı Dizileri Açıklandı2018‘e saatler kalmışken, 2017 ile ilgili “en” haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde IMDb tarafından açıklanan “2017′nin en beğenilen yabancı dizileri” ardından, şimdi de Torrentfreak tarafından 2017′de en çok indirilen yabancı diziler açıklandı. Açıklanan listeye baktığımızda ilk sırada Game of Thrones ve ikinci sırada da The Walking Dead dizisinin yer alması bizleri şaşırtmıyor. Üçüncü sırada yer alan The Flash dizisi ise biraz şaşırtıcı olabilir. Tüm listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

2017'nin En Çok İndirilen Yabancı Dizileri Açıklandı

2017′de En Çok İndirilen Diziler

  • Game of Thrones
  • The Walking Dead
  • The Flash
  • The Big Bang Theory
  • Rick and Morty
  • Prison Break
  • Sherlock
  • Vikings
  • Suits
  • Arrow
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