2017 Yılında Gişede En Çok Hasılat Yapan Filmler

2017 yılının sonuna doğru yaklaşırken, bu yıl içerisinde olan “en“ler yayınlanmaya devam ediyor. Yıl içerisinde vizyona giren birçok filmin ardından en çok hasılat yapan filmler de açıklandı. Her sene yüksek hasılat elde eden Hızlı ve Öfkeli serisi, sekizinci film ile bu sene ikinci sırada yer alıyor. İlk sırada da Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin) bulunuyor. 2017′nin en çok hasılat yapan 10 filmini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Gişede En Çok Hasılat Yapan Filmler – 2017
- Güzel ve Çirkin – 1.263 milyar dolar
- Hızlı ve Öfkeli 8 – 1.235 milyar dolar
- Çılgın Hırsız 3 - 1.033 miyar dolar
- Örümcek Adam: Eve Dönüş - 880 milyon dolar
- Wolf Warrior 2 – 870 milyon dolar
- Galaksinin Koruyucuları 2 - 863 milyon dolar
- Thor 3: Ragnarok – 835 milyon dolar
- Wonder Woman – 821 milyon dolar
- Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı – 794 milyon dolar
- O - 695 milyon dolar
Yorum bulunmamaktadır.