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2017 Mayıs Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunları Açıklandı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:29 - Tarih: 01 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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2017 Mayıs Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunları Açıklandı (Video)Playstation kullanıcılarının PS Plus üyeliği ile merakla bekledikleri, Mayıs 2017 ücretsiz oyunları açıklandı. Bu ay yayınlanan ücretsiz oyunlardan biri sadece Kuzey Amerika ve diğeri de sadece Avrupa bölgesi kullanıcıları için geliyor. PlayStation 4, PlayStation 3 ve PS Vita için ücretsiz oynanabilecek oyunlardan PS Vita oyunlarının ayrıca PlayStation 4′de de oynanabilir durumda olduğunu belirtelim. Bu ay için açıklanan ücretsiz oyun listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2017 Mayıs Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunları Açıklandı (Video)

PlayStation 4

  • ABZÛ (Sadece Kuzey Amerika)
  • Alienation (Sadece Avrupa)
  • Tales From the Borderlands

PlayStation 3

  • Blood Knights
  • Port Royale 3: Pirates and Merchants

PS Vita

  • Laser Disco Defenders
  • Type: Rider

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