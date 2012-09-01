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2017 Haziran Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunları Açıklandı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:26 - Tarih: 01 Haziran 2017 - Yorum: 0
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2017 Haziran Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunları Açıklandı (Video)Her ay olduğu gibi bu ay da PlayStation Plus kullanıcılarının merakla beklediği ücretsiz oyunlar belli oldu. Açıklanan oyunlara baktığımızda bu ay oyunların oldukça memnun edeceğini görebiliriz. Sürükleyici hikayelerin ve aksiyonlu oyunların yer aldığı listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz. Ayrıca önceki ayın oyunlarının 6 Haziran tarihine kadar indirilebilir halde kalacağını da belirtelim. Oyunların tanıtımlarına ait videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

2017 Haziran Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunları Açıklandı (Video)

PS Plus Haziran Ayı Ücretsiz Oyunları

  • Killing Floor 2 (PS4)
  • Life is Strange (PS4)
  • Abyss Odyssey (PS3)
  • WRC 5: World Rally Championship (PS3)
  • Neon Chrome (PS Vita – PS4)
  • Spy Chameleon (PS Vita)

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