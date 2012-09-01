Her ay olduğu gibi bu ay da PlayStation Plus kullanıcılarının merakla beklediği ücretsiz oyunlar belli oldu. Açıklanan oyunlara baktığımızda bu ay oyunların oldukça memnun edeceğini görebiliriz. Sürükleyici hikayelerin ve aksiyonlu oyunların yer aldığı listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz. Ayrıca önceki ayın oyunlarının 6 Haziran tarihine kadar indirilebilir halde kalacağını da belirtelim. Oyunların tanıtımlarına ait videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

PS Plus Haziran Ayı Ücretsiz Oyunları