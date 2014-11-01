2016 ‘nın bitmesine son 2 gün kala, aksiyon kamerası denilince akla ilk gelen isimlerden olan GoPro, 2016′nın en iyi videolarını yayınladı. Birbirinden renkli ve heyecanlı aksiyon dolu anları tek bir videoda bir araya getiren GoPro, bunun için onlarca kullanıcının imzasını taşıyan videoları kullandı. Suya ve darbeye karşı gösterdiği dayanıklılığın yanı sıra yüksek çözünürlükte görüntü imkanı sağlayan GoPro’nun yayınladığı 2016 yılının en iyi videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

2016′nın En İyi GoPro Videoları