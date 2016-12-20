Bilindiği gibi sinema sektöründe izlediğimiz birçok yapımda yer alan oyuncuların içerisinde bazı ünlü oyuncular, oldukça yüksek kazançlar elde ediyor. Forbes da 2016 yılında en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Listeye baktığımızda ilk üç sırada Marvel yapımlarında rol alan isimleri görüyoruz. Scarlett Johansson ilk sıradayken onu, Captain America’yı canlandıran Chris Evans ve Iron Man rolü ile özdeşleşen Robert Downey Jr. takip ediyor. Yayınlanan listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

2016′nın En Çok Kazanan Yabancı Oyuncuları

1. Scarlett Johansson – 1.2 milyar dolar

2. Chris Evans – 1.15 milyar dolar

3. Robert Downey Jr. – 1.15 milyar dolar

4. Margot Robbie – 1.1 milyar dolar

5. Amy Adams – 1.04 milyar dolar

6. Ben Affleck – 1.02 milyar dolar

7. Henry Cavill – 870 milyon dolar

9. Felicity Jones – 805 milyon dolar

10. Will Smith – 775 milyon dolar