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18. Yönetim Bilimleri Kongresi’ne Sayılı Günler Kaldı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:03 - Tarih: 27 Şubat 2017 - Yorum: 0
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18. Yönetim Bilimleri Kongresine Sayılı Günler KaldıGeçtiğimiz sene olduğu gibi, bu sene de Yönetim Bilimleri Kongresi (YBK) dolu dolu geçecek gibi görünüyor. YBK’nın 18.’si 9 – 11 Mart 2017 arasında İTÜ Maçka Yerleşkesi‘nde gerçekleşecek olup, kongre İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenmektedir. Kapsamı çok büyük olan kongre birçok okuldan, yüzlerce katılımcıya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca internet üzerinden de binlerce kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu yılın da oldukça efektif geçmesi plânlanıyor.

İş dünyası ile öğrenciler arasında bir bağ kurmayı amaçlayan etkinlik, 4 ana bölümden oluşmaktadır. Oturumlar, Vaka Çalışmaları, Kariyer Alanı ve Kapanış Gecesi gibi bölümleri olan etkinliğin, “kariyer plânlaması” için oldukça faydalı bir misyon edindiği dile getirilebilir.

18. Yönetim Bilimleri Kongresine Sayılı Günler Kaldı

YBK 2017 için efor sarf eden, emek veren ve bu yönde çalışma sağlayan tüm arkadaşlarımızı Teknobeyin olarak takdir ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Etkinlik ve konuşma yapacak önemli kişiler hakkında bilgi edinmek için ise, hemen bugün aşağıdaki bağlantılara göz atabilirsiniz.

Adresler: Etkinliğin Web SitesiFacebook Sayfası

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