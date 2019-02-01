Bünyesinde bulundurduğu 18.000 mAh bataryası ile fark yaratmak için ortaya çıkan Energizer Power Max P18K Pop, sahip olduğu kalınlık ile daha çok ses getirdi. Demek oluyor ki, şimdiki teknolojiye göre batarya kapasitesinin çok yükseltilmesi ince formda yapılamıyor. Ancak teknolojinin gelişmesi ile bu batarya kapasitelerini tabii ki ince formda görebileceğiz. Yine de bu kapasiteye sahip bir batarya kullanıcıları günlük şarj sorunundan kurtaracaktır.

Energizer Power Max P18K Pop Özellikleri

Adeta “takoz” olarak nitelendirilebilecek kadar kalın olan akıllı telefon, 6,2 inçlik ekranında 1080+ çözünürlük sunuyor.

Gücünü de MediaTek Helio P70 işlemci ve 6 GB RAM belleğinden alan telefonunun depolama kapasitesi de 128 GB.

Kamera tarafında da 16 MP+ 2 MP çözünürlüklü kızaklı ön kameraya ek olarak arkasında ise 12 MP + 5 MP + 2 MP üçlü kamera sistemine sahip olan akıllı telefon, kutusundan Android Pie işletim sistemi ile çıkıyor.