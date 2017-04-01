Yaş ilerledikçe çocuklukta çektirilen fotoğraflar herkese bir garip gelmiştir. Gençlerin bu zamanlarda sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraf veya videoları da, ilerleyen yaşlarında pişmanlıkla izleyecekleri kaçınılmazdır. Büyüdükten sonra da çocukken çekilen fotoğrafların ortaya pek çıkmaması istenebilir. Bu tarzda sayılabilecek birçok ünlü Hollywood yıldızının çocukluk fotoğraflarını merak ediyor musunuz? 15 ünlü yıldızın çocuklukta çekilmiş olan ve sonraki değişimini gösteren fotoğraflara aşağıdan göz atabilirsiniz.

1.) Joseph-Gordon-Levitt

2.) Scarlett Johansson

3.) Leonardo Di Caprio

4.) Lindsay Lohan

5.) Drew Barrymoore

6.) Neil Patrick Harris

7.) Brad Pitt

8.) Chris Pratt.

9.) Keira Knightley

10.) Jamie Fox

11.) Cara Delevingne

12.) George Clooney

13.) Amy Winehouse

14.) Sarah Jessica Parker

15.) Matthew Mcconaughey