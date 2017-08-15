IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi, her yıl IEEE öğrenci kollarına ait üyelerini bir araya getiren oldukça efektif bir kongre. Her yıl da gerçekleşmeye devam ediyor ki bu sene ise 15. kez daha gerçekleşecek. 5 gün sürecek olan etkinlik, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğrenci Topluluğu ev sahipliğinde katılımcıları ile buluşacak. 24 – 28 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte, liderlik ve yenilenebilir enerji gibi konular işlenecek ve workshop’lar da yapılacak. Etkinlik ile ilgili tüm detayları aşağıdaki bağlantılar vasıtası ile alabilirsiniz.

Adresler: Etkinlik Web Sitesi — Facebook Sayfası