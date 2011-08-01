128 GB Kapasiteli Galaxy A30s Duyuruldu

Samsung, geçen ay duyurduğu 64 GB kapasiteli Galaxy A30s modelinin yeni bir sürümünü daha duyurdu. Sadece 64 GB kapasiteli olarak duyurulan akıllı telefon, tüketicilerinin istekleri doğrultusunda 128 GB kapasiteli bir yeni sürümü ile daha karşımıza çıktı. Depolama alanında bir yükseltme yapan Samsung, akıllı telefonun diğer özelliklerini aynen devam ettirdi.

8 çekirdekli Exynos 7904 işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden gücünü alan akıllı telefon, microSD kart desteği ile hafızasını 1 TB kadar artırabilme imkanı sunuyor. 6.4 inçlik ekranın yanı sıra 4.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan yeni sürüm, şu an sadece Hindistan’da satışa çıkıyor.

Hindistan sonrası dünya genelinde satışa çıkması beklenen, 128 GB kapasiteli yeni Galaxy A30s fiyatı ise 225 dolar olarak açıklandı. Böyle olunca da tabii ki 64 GB'lı modelin fiyatı düşecektir.