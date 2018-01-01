Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

12.000 mAh Bataryaya Sahip Akıllı Telefon: Doogee BL12000 (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:23 - Tarih: 08 Ocak 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Doogee BL12000Akıllı telefonlar, performans açısından yüksek özellikler ile donatılsalar bile en büyük sorunları pil kapasiteleri oluyor. Bir günü geçmeyen batarya süreleri sonunda da kullanıcılar taşınabilir şarj cihazlarını kullanmak zorunda kalıyor. Şık ama ucuz telefonlar ile karşımıza çıkan Doogee markası da bu yönde dikkat çekici bir adım atarak, tanıttığı BL12000 isimli akıllı telefonunda 12.000 mAh kapasiteli batarya kullandı. Dört saat gibi bir sürede tam şarj olan akıllı telefon, 42 gün bekleme, 90 saat konuşma ve 25 saat video izleme süresi vadediyor.

12.000 mAh Bataryaya Sahip Akıllı Telefon: Doogee BL12000 (Video)

Bu yönden kullanıcıların dikkatini çeken telefonun diğer özelliklerine bakacak olursak; 6 inç Full HD 18:9 oranlı ekranı ile gelen Doogee BL12000, arka tarafında 16 + 13 MP çift kamera ve ön tarafında da 16 + 8 MP çift selfie kamerası ile boy gösteriyor.

Gücünü MediaTek MT6750T işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden alan akıllı telefon, microSD kart ile 256 GB’a kadar artırılabilen 32 GB dahili hafızaya sahip.

Parmak izi okuyucu, yüzey algılama teknolojisi desteği ve Android 7.0 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan Doogee BL12000, 8 Ocak tarihinden itibaren yaklaşık 180 dolardan satışa sunulacak.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.526 yazıda 7.959 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık