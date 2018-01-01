Akıllı telefonlar, performans açısından yüksek özellikler ile donatılsalar bile en büyük sorunları pil kapasiteleri oluyor. Bir günü geçmeyen batarya süreleri sonunda da kullanıcılar taşınabilir şarj cihazlarını kullanmak zorunda kalıyor. Şık ama ucuz telefonlar ile karşımıza çıkan Doogee markası da bu yönde dikkat çekici bir adım atarak, tanıttığı BL12000 isimli akıllı telefonunda 12.000 mAh kapasiteli batarya kullandı. Dört saat gibi bir sürede tam şarj olan akıllı telefon, 42 gün bekleme, 90 saat konuşma ve 25 saat video izleme süresi vadediyor.

Bu yönden kullanıcıların dikkatini çeken telefonun diğer özelliklerine bakacak olursak; 6 inç Full HD 18:9 oranlı ekranı ile gelen Doogee BL12000, arka tarafında 16 + 13 MP çift kamera ve ön tarafında da 16 + 8 MP çift selfie kamerası ile boy gösteriyor.

Gücünü MediaTek MT6750T işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden alan akıllı telefon, microSD kart ile 256 GB’a kadar artırılabilen 32 GB dahili hafızaya sahip.

Parmak izi okuyucu, yüzey algılama teknolojisi desteği ve Android 7.0 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan Doogee BL12000, 8 Ocak tarihinden itibaren yaklaşık 180 dolardan satışa sunulacak.