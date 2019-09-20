10 Year Challenge: Otomobil Markalarının 10 Yıllık Değişimi

Sosyal medyada bir dönemin ses getiren akımı #10yearchallenge, otomobiller için başrolde. İnsanların 10 yıl öncesindeki fotoğrafları ile şimdiki fotoğraflarının bir karşılaştırması olan akım, sizce otomobillerde nasıl görünüyor? Bazı markaların değişimlerini incelediğimizde 10 yıl içerisinde oldukça değiştiğini bazılarının da fazla değişmediğini görmekteyiz. İsterseniz değişim görsellerini inceleyelim.
Otomobil Markalarının 10 Yıllık Değişimi
2009 Volkswagen Passat
2019 Volkswagen Passat
2009 BMW 3 Serisi
2019 BMW 3 Serisi
2009 Hyundai Accent
2019 Hyundai Accent
2009 Opel Astra
2019 Opel Astra
2009 Kia Optima
2019 Kia Optima
2009 Renault Megane
2019 Renault Megane
2009 Mercedes-Benz A-Class
2019 Mercedes-Benz A-Class
2009 Toyota Corolla
2019 Toyota Corolla
2009 Mercedes-Benz E-Class
2019 Mercedes-Benz E-Class
2009 Nissan 370Z Coupe
2019 Nissan 370Z Coupe
2009 Ford Mustang Bullitt
2019 Ford Mustang Bullitt
2009 Honda Accord
2019 Honda Accord
2009 Chevrolet Silverado
2019 Chevrolet Silverado
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