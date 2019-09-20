10 Year Challenge: Otomobil Markalarının 10 Yıllık Değişimi

Sosyal medyada bir dönemin ses getiren akımı #10yearchallenge, otomobiller için başrolde. İnsanların 10 yıl öncesindeki fotoğrafları ile şimdiki fotoğraflarının bir karşılaştırması olan akım, sizce otomobillerde nasıl görünüyor? Bazı markaların değişimlerini incelediğimizde 10 yıl içerisinde oldukça değiştiğini bazılarının da fazla değişmediğini görmekteyiz. İsterseniz değişim görsellerini inceleyelim.

Otomobil Markalarının 10 Yıllık Değişimi

2009 Volkswagen Passat

2019 Volkswagen Passat

2009 BMW 3 Serisi

2019 BMW 3 Serisi

2009 Hyundai Accent

2019 Hyundai Accent

2009 Opel Astra

2019 Opel Astra

2009 Kia Optima

2019 Kia Optima

2009 Renault Megane

2019 Renault Megane

2009 Mercedes-Benz A-Class

2019 Mercedes-Benz A-Class

2009 Toyota Corolla

2019 Toyota Corolla

2009 Mercedes-Benz E-Class

2019 Mercedes-Benz E-Class

2009 Nissan 370Z Coupe

2019 Nissan 370Z Coupe

2009 Ford Mustang Bullitt

2019 Ford Mustang Bullitt

2009 Honda Accord

2019 Honda Accord

2009 Chevrolet Silverado

2019 Chevrolet Silverado