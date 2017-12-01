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1 Yıl Pil Ömrüyle Dikkat Çeken Akıllı Bileklik: Garmin Vivofit 4 (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:32 - Tarih: 27 Aralık 2017 - Yorum: 0
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1 Yıl Pil Ömrüyle Dikkat Çeken Akıllı Bileklik: Garmin Vivofit 4 (Video)Akıllı saat ve akıllı bileklik ürünleriyle tanınan Garmin, Vivofit 4 isimli yeni duyurduğu akıllı bilekliği ile dikkatleri üzerine çekti. Dikkat çeken yönü ise 1 yıla kadar kullanım sağlayan pil ömrü. Akıllı teknolojiler ile pil ömürleri kısa olmasıyla birlikte bu detay oldukça etkileyici geliyor. Garmin’s Move IQ etkinlik algılama özelliği ile egzersizlerinizi kontrol altına almanızı sağlayacak olan ürün, bildirimleri, hava durumunu, kalori-adım-mesafe bilgileri, uyku analizi vb. birçok bilgiyi renkli ekranından sunuyor. Farklı renk seçenekleri ile 80 dolar yurt dışı satış fiyatı bulunan akıllı bilekliğin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

1 Yıl Pil Ömrüyle Dikkat Çeken Akıllı Bileklik: Garmin Vivofit 4 (Video)

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